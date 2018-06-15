У справі Бабченка затримали ще одного підозрюваного

Правоохоронці затримали ще одну особу причетну до організації терористичних актів в Україні, яку вдалося викрити після інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

Про це на брифінгу 15 червня повідомив заступник начальника головного слідчого управління СБУ Богдан Пиводар.

"13 червня СБУ було затримано громадянина України "Т", який керував... групою осіб (яка займалася підготовкою терактів в Україні - ред.) в Ростові-на-Дону та в Україні. За місцем проживання громадянина "Т" в ході обшуку було вилучено вогнепальну зброю та набої до неї", - сказав Пиводар.

У поліції зазначили, що є достатньо підстав вважати, що затриманий був причетним до підготовки терористичних актів.

Пиводар повідомив, що громадянин Т наразі затриманий слідчим.

Йому повідомлено про підозру у вчинені злочину передбаченому ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а також в організації готування терористичного акту за ст. 258 ККУ.

Правоохоронці заявили, що вбивство Бабченка мало стати тест-драйвом щодо спроможності Бориса Германа (посередник між замовником та виконавцем вбивства Бабченка - ред.) виконати замовлення російських спецслужб.

Герман на суді в Києві заявив, що наймав від імені російських спецслужб його В’ячеслав Пивоварник, який працює в приватному фонді президента РФ Володимира Путіна.

За версією слідства, Герман за вказівкою Пивоварника в травні 2018 року профінансував переїзд трьох громадян України з Росії.

За словами Пиводара, ці люди в Ростові-на-Дону пройшли інструктаж і навчання спрямовані на подальше вчинення терористичних актів на території України. Саме керівника цієї групи затримали правоохоронці.

Як доказ, під час брифінгу, були представлені фото листування між Пивоварником і Германом, де використовувалися фото паспортів цих осіб.

"Даний інструктаж і навчання здійснювалися представниками спецслужб РФ", - сказав він.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба.

Організатором "убивства" Бабченка в Україні назвали Бориса Германа, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

31 травня суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту. Тоді Герман і назвав замовника з фонду Путіна, тобто Пивоварника.

У Генпрокуратурі заявили, що такі заходи спецоперації пов’язані із списком, який начебто склали російські спецслужби. Список складається з осіб замах на яких мали скоїти в Україні.

Спочатку в ГПУ заявляли, щозавдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, потім із 47 потенційних жертв, а сам "виконавець" так званого вбивства Бабченка Олексій Цимбалюк говорив про список із 60 імен.

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