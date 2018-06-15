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В деле Бабченко задержали еще одного подозреваемого

Пятница, 15 июня 2018, 17:07
В деле Бабченко задержали еще одного подозреваемого

Правоохранители задержали еще одного человека причастного к организации террористических актов в Украине, которого удалось разоблачить после инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом во время брифинга 15 июня сообщил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

"13 июня СБУ задержали гражданина Украины "Т", который руководил ... группой лиц (которая занималась подготовкой терактов в Украине - ред.) в Ростове-на-Дону и в Украине. По месту жительства гражданина "Т" в ходе обыска было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы", - сказал Тиводар.

В полиции отметили, что есть достаточно оснований считать, что задержанный был причастен к подготовке террористических актов.

Пиводар сообщил, что гражданин Т пока задержан следователем.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а также в организации приготовления террористического акта по ст. 258 УК.

Правоохранители заявили, что убийство Бабченко должно было стать тест-драйвом способности Бориса Германа (посредник между заказчиком и исполнителем убийства Бабченко - ред.) выполнить заказ российских спецслужб.

Герман на суде в Киеве заявил, что нанимал его от имени российских спецслужб Вячеслав Пивоварник, который работает в частном фонде президента РФ Владимира Путина.

По версии следствия, Герман по указанию Пивоварника в мае 2018 года профинансировал переезд трех граждан Украины из России.

По словам Тиводара, эти люди в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и обучение направленное на дальнейшее совершение террористических актов на территории Украины. Именно руководителя этой группы задержали правоохранители.

Как доказательство, во время брифинга, были представлены фото переписки между Пивоварником и Германом, где использовались фото паспортов этих лиц.

"Данный инструктаж и обучение осуществлялись представителями спецслужб РФ", - сказал он.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: "убийство" инсценировала его спецслужба.

Организатором "убийства" Бабченко в Украине назвали Бориса Германа, который также проходит в качестве обвиняемого по другим уголовным делам.

31 мая суд избрал для него меру пресечения в виде ареста. Тогда Герман и назвал заказчика из фонда Путина, то есть Пивоварника.

В Генпрокуратуре заявили, что такие меры спецоперации связаны со списком, который якобы составили российские спецслужбы. Список состоит из лиц покушение на которых должны были совершить в Украине.

Сначала в ГПУ заявляли, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, затем с 47 потенциальных жертв, а сам "исполнитель" так называемого убийства Бабченко Алексей Цимбалюк говорил о списке из 60 имен.

Читайте также: Кто "убивал" Бабченко: Киллер, организатор и заказчик

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Бабченко АркадийСБУполицияРосcияФСБ
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