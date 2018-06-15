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Головні новини дня – за 60 секунд

П'ятниця, 15 червня 2018, 21:11

У справі Бабченка затримали ще одного підозрюваного, в Одеській області звільнили 30 осіб, яких тримали в рабстві, до Сенцова не пускають уповноважену Верховної Ради з прав людини – новини, які обговорювали 15 червня.

Про справу Бабченка. Правоохоронці затримали ще одну особу причетну до організації терористичних актів в Україні, яку вдалося викрити після інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

Також Служба безпеки України оприлюднила фрагменти розмов організатора вбивства Бабченка Бориса Германа з іншими організаторами В'ячеславом Пивоварником та невідомим свідком.

Про сучасне рабство. Поліцейські підрозділу Крим в Овідіопольскому районі Одеської області звільнили близько 30 осіб, яких проти волі утримували та експлуатували як рабів.

Про вибух "Волги". Власником автомобіля "Волга", який вибухнув 14 червня у Святошинському районі Києві, в результаті чого постраждало четверо дітей, виявився колишній учасник Антитерористичної операції на Донбасі.

Сьогодні його затримали в Рівненській області.

"Власник "Волги", найімовірніше, відреагував установкою вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструмента з машини", – заявив міністр МВС Арсен Аваков.

Тим часом, стан трьох дітей, стабілізовано, а найменший учасник події перебуває у важкому стані, після операції він у медикаментозному сні.

Про Сенцова. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула до міста Лабитнангі (Тюменська область), щоб відвідати українського політв’язня Олега Сенцова.

Керівництво колонії, де утримується Сенцов, без пояснення причин категорично відмовило Денісовій у відвіданні ув’язненого та наданні інформації щодо стану його здоров’я.

Денісова повідомила, що продовжує переговори з Москальковою і вимагає візиту до Сенцова.

Про надзвичайні події. У Києві водій автобуса з дітьми помер за кермом – і некерований Mercedes зупинив учитель.

У момент аварії в автобусі перебували близько 25 пасажирів. Усі вони – учні мовної школи, яких транспорт забрав із вокзалу й мав доставити до навчального закладу, пише Антонов.
Ніхто з дітей не постраждав.
Про Трампа. Президент США Дональд Трамп заявив, що, "можливо", він зустрінеться з російським коллегою Владіміром Путіним цього літа.

Про Манафорта. У США федеральна суддя ухвалила рішення взяти під варту колишнього главу виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Теми: Бабченко АркадійСБУСенцовТрампПол Манафорт
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