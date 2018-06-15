Справа "вбивства" Бабченка: СБУ оприлюднила розмови Германа з Пивоварником

Служба безпеки України оприлюднила фрагменти розмов організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа з іншими організаторами В'ячеславом Пивоварником та невідомим свідком.

Про це на брифінгу у Києві 15 червня повідомив заступник начальника Головного Слідчого управління Служба безпеки Богдан Тиводар.

За його словами, СБУ виконує обіцянку щодо оприлюднення доказів у "справі Бабченка".

Він додав, що у ході спецоперації вдалося отримати важливі для слідства дані, які свідчать про те, що окрім Германа, на території України діяли інші завербовані російськими спецслужбами люди, які готувалися до вчинення серії терористичних актів на території країни.

Зокрема у розмові, продемонстрованій слідчим СБУ, Герман та невідомий свідок обговорюють необхідність убити Бабченка, оскільки він "перейшов на українську сторону, після того, як побував на війні".

На питання свідка, як це можна зробити, Герман повідомляє, що є людина, яка готова взятися за це, але складність у тому, що Бабченко весь час перебуває вдома і дуже рідко ходить на роботу.

Після цього "свідок" запропонував зробити це (вбивство - ред.) вдома.

Представник СБУ зазначив, що у подальшому вони обговорювали, як можна купити зброю із зони проведення Антитерористичної операції.

"На записі чутно, що організація замаху на вбивство Бабченка та інших можливих жертв належить російській стороні і проводиться з метою дестабілізації ситуації в Україні перед президентськими виборами. При цьому Герман визнає себе російським резидентом", - заявив Тиводар.

На записі розмови чутно, як Герман зі "свідком" домовляються про купівлю АК, вартістю у "300 штук"

На питання: "Хто покупець? Росіяни?", звучить:"Так".

У ході розмови також згадується про те, що одна "ігла" (ПЗРК ІГЛА) коштує 150.

Також "свідок" згадує про те, що у нього є 4"фаготи"

На прохання про те, що необхідно подивитися зброю, Герман відповідає, що не треба робити зайвих рухів.

Крім того у розмові зазначається необхідність боєприпасів. "Свідок" каже, що вони у нього є в необмеженій кількості, навіть бронебійні.

"Службою задокументовано, що Герман був посередником. Російські спецслужби здійснювали фінансування проросійських сил в Україні. Згадується партія "Розумна сила"", - сказав головний слідчий СБУ.

"Звертаємо увагу, що рішення про передачу коштів здійснювалося на рівні вищого політичного керівництва РФ - Вова Пу, Путін, а сам Герман чітко визначає свої функції, як касира" - додав Тиводар, пояснюючи наступні записи.

Співрозмовники в оприлюдненій розмові говорять, що їм необхідно видати людям у Києві "130 штук".

"Ми звідси відсилаємо 70, решту додаємо по місцю, з каси", - каже "свідок".

У розмові Герман називає Путіна "Большим Пу" і каже, що людина ходила до нього і казала, що гроші треба терміново передати партії "Розумна сила".

Слідчий СБУ додав, що спочатку спецслужба планувала затримати Германа одразу, після встановлення замовників та інших виконавців терористичного акту стосовно Бабченка, але оскільки було з'ясовано, що планується ціла серія таких вбивств, то було вирішено провести імітацію злочину.

"Крім громадянина Германа на території України діють інші особи, які можуть бути залучені російською стороною до виконання цих терористичних актів", - сказав Тиводар.





У наступному записі Герман зі "свідком" саме обговорюють наявність списку потенційних жертв. Герман пояснює, що виконавців вбивств багато, в різних регіонах України. Також вони обговорюють, як все можна зробити швидко.

За словами слідчого, мішенню мали бути українські і російські журналісти та громадські активісти, а також колишні спецслужбовці РФ, які втекли до України.

Тиводар додав, що СБУ вдалося не тільки отримати список потенційних жертв, але і співорганізаторів Германа, серед яких і Вячеслав Пивоварник.

Він продемонстрував їхню переписку у телеграмі у травні 2018 року.

"Останній підписаний у телефоні Германа, як "Слюсик""", - пояснив слідчий, маючи на увазі Пивоварника.

скріншот переписки Германа та Пивоварника з відео СБУ

За його словами, ця переписка підтверджує участь російських спецслужб до організації серії терактів в Україні, зокрема, вони обговорювали список потенційних жертв та кількість виконавців.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвавзамовника з фонду Путіна.

Адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтер і є директором компанії з виробництва зброї.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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