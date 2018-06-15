Главные новости дня – за 60 секунд

В деле Бабченко задержали еще одного подозреваемого, в Одесской области освободили 30 человек, которых держали в рабстве, к Сенцову не пускают уполномоченную Верховной Рады по правам человека – новости, которые обсуждали 15 июня.

О деле Бабченко. Правоохранители задержали еще одного человека причастного к организации террористических актов в Украине, которого удалось разоблачить после инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Также СБУ обнародовала фрагменты разговоров организатора убийства Бабченко Бориса Германа с другими организаторами Вячеславом Пивоварником и неизвестным свидетелем.

О современном рабстве. Полицейские подразделения Крым в Овидиопольском районе Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов.

О взорвавшейся "Волге". Владельцем автомобиля "Волга", который взорвался 14 июня во Святошинском районе Киева, в результате чего пострадали четверо детей, оказался бывший участник Антитеррористической операции на Донбассе. Сегодня его задержали в Ровенской области.

"Владелец "Волги", вероятнее всего, отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", – заявил министр МВД Арсен Аваков.

Тем временем, состояние троих детей, стабилизировано, а самый младший участник происшествия пребывает в тяжелом состоянии, после операции он в медикаментозном сне.

О Сенцове. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии, где содержится Сенцов, без объяснения причин категорически отказало Денисовой в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Денисова сообщила, что продолжает переговоры с Москалькова и требуетвизита к Сенцову.

О происшествиях. В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем – и неуправляемый Mercedes остановил учитель.

В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров. Все они – ученики языковой школы, которых транспорт забрал с вокзала и должен был доставить к учебному заведению, пишет Антонов. Никто из детей не пострадал.

О Трампе. Президент США Дональд Трамп заявил, что, "возможно", встретится с российским коллегой Владимиром Путиным этим летом.

О Манафорте. В США федеральная судья приняла решение взять под стражу бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.