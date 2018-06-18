Головні новини дня – за 60 секунд

Розмитнення автомобілів на єврономерах значно подешевшає, в Раді зареєстрований проект зі зміни скандальної поправки в законі про ВАС, Рада ЄС продовжила на рік заборону на інвестиції в Крим – новини, які обговорювали 18 червня.

Про "євробляхи". Верховна Рада значно зменшить розмір акцизного податку для ввезених в Україну автомобілів.

Акцизний податок для ввезених в Україну авто буде змінений. Базові ставки акцизного податку будуть наступними: для авто з бензиновим двигуном — 50 євро, для авто на дизелі — 75 євро.

Йдеться саме про базові ставки, до яких ще будуть застосовуватися коефіцієнти. Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку.

Крім того, контроль за ввезенням і використанням автомобілів з іноземною реєстрацією буде суттєво посилений.

Про Антикорупційний суд. Позафракційний депутат Верховної Ради Сергій Міщенко зареєстрував законопроект, яким пропонується скасувати норму про апеляцію в законі "Про Вищий антикорупційний суд".

В опублікованому законі з’явилася правка, яка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді. Через неї ТОП-корупціонери можуть уникнути покарання.

Тим часом, Вища рада правосуддя підтримала президентський проект закону "Про створення Вищого антикорупційного суду".

Про побиття журналістів. У Херсоні побили журналіста, керівника інформаційно-аналітичного сайту "Мост" Сергія Нікітенка. Журналіст пов'язує це зі своєю професійною діяльністю.

Про справу Бабченка. Апеляційний суд Києва залишив чинним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Борису Герману, підозрюваному в організації приготування до теракту в вигляді вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Крім того, Герман розповів, що отримав від російської сторони "розстрільний список", де був син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про "С14". Служба безпеки України почала розслідування за фактом затримання представниками "С14" громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, якого підозрюють у сприянні бойовикам "ДНР".

Про Крим. Рада ЄС вирішила продовжити на рік заборону на інвестиції в окупований Крим.

Про "Нафтогаз" та "Газпром". НАК "Нафтогаз України" оскаржив призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу за позовом "Газпрому".

Про "UA:Перший". У понеділок, 18 червня, призупинено аналогову трансляцію телеканалу "UA:Перший" через передавачі у містах Київ, Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль, Чернігів, Білопілля, Ізюм та Ковель.

Про РФ. Впродовж останніх 2 років російські військові здійснили в Калінінградській області велике оновлення об’єкта, в якому можуть зберігати ядерну зброю.