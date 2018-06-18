Підозрюваний у справі Бабченка заявив, що у "розстрільному списку" був син Авакова

Підприємець Борис Герман, якого підозрюють в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка розповів, що отримав від російської сторони "розстрільний список", де був син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це він сказав перед засіданням Апеляційного суду Києва щодо його арешту 18 червня, передає "Радіо Свобода".

За його словами, російська сторона надала йому в месенджері "Сигнал" фотокопію так званого розстрільного списку на двох аркушах, де були вказані 47 осіб.

Однак, Герман запевнив, що у ньому не було Бабченка, проте значився син Авакова.

Крім того підозрюваний додав, що у цій операції співпрацював із представником української контррозвідки Дмитром, на позивний "Дітріх".

Герман зазначив, що з цією метою вони зробили закладку зброї, привезеної з зони бойових дій на Донбасі.

При цьому він уточнив, що його співпраця з контррозвідкою документально не оформлена, оскільки він був позаштатним агентом з позивним "Герб".

Як повідомлялося, раніше до ЗМІ потрапив список із 47 осіб, вбивство яких нібито планувалося в Україні російською стороною.

У вказаному списку ім'я сина очільника МВС Арсена Авакова не значилося.

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Раніше Служба безпеки України оприлюднила фрагменти розмов організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа з іншими організаторами В'ячеславом Пивоварником та невідомим свідком.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвавзамовника з фонду Путіна.

Адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтер і є директором компанії з виробництва зброї.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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