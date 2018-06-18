Главные новости дня – за 60 секунд

Растаможка автомобилей на еврономерах значительно подешевеет, в Раде зарегистрирован проект по изменению скандальной поправки в законе о ВАС, Совет ЕС продлил на год запрет на инвестиции в Крым – новости, которые обсуждали 18 июня.

О "евробляхах". Верховная Рада значительно уменьшит размер акцизного налога для ввозимых в Украину автомобилей.

Акцизный налог для ввозимых в Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем - 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро.

Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Кроме того, контроль за ввозом и использованием автомобилей с иностранной регистрацией будет существенно усилен.

Об Антикоррупционном суде. Внефракционный депутат Верховной Рады Сергей Мищенко зарегистрировал законопроект, которым предлагается отменить норму об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде".

В опубликованном законе появилась правка, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде. Из-за этой правки ТОП-коррупционеры могут избежать наказания.

Тем временем, Высший совет правосудия поддержал президентский проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Об избиении журналистов. В Херсоне побили журналиста, руководителя информационно-аналитического сайта "Мост" Сергея Никитенко. Журналист связывает это со своей профессиональной деятельностью.

О деле Бабченко. Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации приготовления к теракту в виде убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Кроме того, Герман рассказал, что он получил от российской стороны "расстрельный список", где был сын министра внутренних дел Арсена Авакова.

О "С14". Служба безопасности Украины начала расследование по факту задержания представителями "С14" гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, которого подозревают в содействии боевикам "ДНР".

О Крыме. Совет ЕС решил продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.

О "Нафтогазе" и "Газпроме". НАК "Нафтогаз Украины" обжаловал приостановку выполнения решения Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома".

О "UA:Первый". В понедельник, 18 июня, приостановлена аналоговая трансляция телеканала "UA:Первый" из-за передатчиков в городах Киев, Одесса, Днепр, Винница, Тернополь, Чернигов, Белополье, Изюм и Ковель.

Об РФ. В течение последних 2 лет российские военные осуществили в Калининградской области крупное обновление объекта, в котором могут хранить ядерное оружие.



