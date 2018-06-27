Пєсков пояснив, чому Денісовій і Москальковій складно відвідувати ув’язнених

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Середа, 27 червня 2018, 14:27

Складнощі у відвідуванні ув’язнених омбудсменами України й Росії пов’язані з "дефіцитом довіри" між сторонами.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Радіо Свобода.

"Ситуація, дійсно, складається непроста… Тут цілком з об’єктивних причин гострий дефіцит довіри між сторонами, що зрозуміло. Також затягується процес узгодження, який ведеться по лінії і омбудсменів, і відповідних служб", – сказав Пєсков.

Як повідомлялося, 9 червня президент Петро Порошенко дзвонив президенту Росії Володимиру Путіну і говорив про звільнення політв’язнів Кремля, реалізацію мінських угод та зустріч міністрів закордонних справ держав "нормандського формату".

Після цього Порошенко доручив омбудсмену Людмилі Денісовій найближчим часом відвідати українських політв'язнів, які утримуються в Росії та в окупованих Криму і на Донбасі.

Ще одна телефонна розмова з цих питань між президентами відбулася 21 червня.

26 червня потягом до Києва прибула уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

Вона зустрілася із затриманими в Україні моряками судна "Норд" та планувала відвідати в СІЗО Києва засудженого у "справі кримських дезертирів" військовослужбовця Максима Одинцова, але її не пустили.

Денісова, яка вирушила до Росії 13 червня, не зустрілася із жодним засудженим там українцем.

26 червня в Росії Денісовій відмовили у зустрічі з ув’язненим українським журналістом Романом Сущенком, якого Московський міськсуд визнав винним у шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

Український омбудсмен висунула три вимоги Москальковій і нагадала, як їй дозволили приїхати до України.

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Теми: Росія політв'язні омбудсмен
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