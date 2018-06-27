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Песков объяснил, почему Денисовой и Москальковой сложно посещать заключенных

Среда, 27 июня 2018, 14:27

Сложности в посещении заключенных омбудсменами Украины и России связаны с "дефицитом доверия" между сторонами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Радио Свобода.

"Ситуация, действительно, складывается непроста... Здесь вполне по объективным причинам острый дефицит доверия между сторонами, что понятно. Также затягивается процесс согласования, который ведется по линии и омбудсменов, и соответствующих служб", - сказал Песков.

Как сообщалось, 9 июня президент Петр Порошенко позвонил президенту России Владимиру  Путину и поговорил об освобождении политзаключенных Кремля, реализации минских соглашений и встрече министров иностранных дел государств "нормандского формата".

После этого Порошенко поручил омбудсмену Людмиле Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России, в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Еще один телефонный разговор по этим вопросам между президентами состоялся 21 июня.  

26 июня на поезде в Киев прибыла уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она встретилась с задержанными в Украине моряками судна "Норд" и планировала посетить в СИЗО Киева осужденного в "деле крымских дезертиров" военнослужащего Максима Одинцова, но ее не пустили.

Денисова, которая поехала в Россию 13 июня, не встретилась ни с одним осужденным там украинцем.

26 июня в России украинскому омбудсмену отказали во встрече с заключенным украинским журналистом Романом Сущенко, которого Московский горсуд признал виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

Денисова выдвинула три требования Москальковой и напомнила, как ей разрешили приехать в Украину.

 

Темы: Росcияполитзаключенныеомбудсмен
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