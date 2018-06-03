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Мати Кольченка заявила про дзвінки з погрозами з боку РФ

Неділя, 3 червня 2018, 19:02
Мати Кольченка заявила про дзвінки з погрозами з боку РФ

Мати незаконно засудженого в РФ українця Олександра Кольченка заявила, що отримала телефонний дзвінок з погрозами від російської сторони, а саме - від представника громадської наглядової ради Челябінської області Василя Катане.

Про це Лариса Кольченко повідомила в інтерв'ю "Громадському радіо".

"1 червня мені подзвонив чоловік, що представився членом суспільно-наглядової ради Челябінської області. Він вимагав, щоб я вмовила Сашу припинити голодування, і просив не зустрічатися з адвокатом", - заявила мати Кольченка.

На її думку, це "зроблено для того, щоб Саша опинився в ізоляції, не відчував підтримки і відмовився від прийнятого рішення".

Лариса Кольченко додала, що зараз не має жодного зв’язку з сином, але припускає, що на нього також тисне адміністрація колонії з вимогою припинити голодування. 

Також вона повідомила, що адвокат, який відвідує Олександра, не займається його захистом, а просто зустрічається з ув’язненим і передає інформацію.

"Адвокат відвідав його 31 травня. З його слів, Саша дуже схуд, але на здоров’я не скаржився. Раніше йому діагностували дефіцит ваги, він лежав у лікарні", - повідомила мати Кольченка. 

Вона зазначила, що відколи Олександр оголосив голодування, ніхто з представників української влади з нею не зв’язувався. 

Нагадаємо, раніше Лариса Кольченко повідомляла, що її сина змушують прийняти російське громадянство і шантажують батьками, які залишилися в анексованому Криму.

31 травня Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Сам Сенцов почав голодування 14 травня, вимагаючи від РФ звільнити усіх незаконно засуджених та утримуваних громадян України. 

Олега Сенцова і Олександра Кольченко затримали у Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили у підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова - до 20 років позбавлення волі.

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Теми: політв'язніРосія
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