Медексперт пояснив у суді, чому вдруге не знайшов опіати у Зайцевої

Медичний експерт Олександр Чубенко, який досліджував сечу фігурантки смертельного ДТП у Харкові Олени Зайцевої на наявність наркотичних засобів, заявив, що вдруге не знайшов опіатів через нестачу "біозразків".

Про це він заявив в залі суду, де давав свідчення як свідок сторони захисту, повідомляє медіа група "Об'єктив".

Повідомляється, що Чубенко - доцент Харківської медичної академії післядипломної освіти і саме до нього на кафедру токсикології були доставлені зразки біологічної речовини Зайцевої 19 жовтня 2017 року.

За його словами, дослідження проходиться у два етапи.

фото з сайту медіа групи "Об ' єктив" ФОТО З САЙТУ медіа групи "ОБ'ЄКТИВ"

"На попередньому етапі в сечі були знайдені опіати. Другий етап дослідження провести не вдалося через малу кількість біологічних зразків", - заявив у суді свідок.

"Другий етап називається підтверджувальний. Для проведення дослідження потрібно 30 мл біологічного речовини, а було надано всього 5 мл. Неможливо зробити конкретний висновок про присутність у сечі Зайцевої групи наркотичних речовин", - додав він.

Раніше повідомлялося, що під час засідання Київського райсуду Харкова у справі про смертельне ДТП стало відомо, що повторна експертиза не виявила опіати у фігурантки Олени Зайцевої.

Також повідомлялося, що суд подивився відео поліцейських з місця ДТП, в якому з'ясувалося, що в момент аварії Зайцева була без документів.

18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року.

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.

Наприкінці грудня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо автошколи, в якій навчалася учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.

У травні 2018 року на засіданні у справі розглядали відеозаписи, які показали порушення правил дорожнього руху обома водіями.