ДТП у Харкові: відеодоказ показав, що Зайцева їхала на червоний

У Київському райсуді Харкова на засіданні у справі про смертельну ДТП розглядали відеозаписи, які показали порушення правил дорожнього руху обома водіями.

Про це розповів прокурор Ігор Омельченко, передає "Укрінформ".

"Відеозаписи, які вивчив суд, довели порушення правил дорожнього руху з боку обох фігурантів справи: водія авто Lexus 20-річної Олени Зайцевої і водія авто Volkswagen Touareg 49-річного Геннадія Дронова. Обоє мали можливість побачити один одного і уникнути зіткнення. За першим відеозаписом видно, що у момент зіткнення Зайцева виїжджає на перехрестя на червоний сигнал світлофора, а Дронов починає рух на жовтий", - сказав прокурор.

Обом фігурантам справи запропонували встановити швидкість руху їх автомобілів експериментальним шляхом, але вони відмовилися.

"За словами Дронова, Зайцева рухалася зі швидкістю 100-120 км на годину. Зайцева ж не змогла вказати швидкість автомобіля Дронова, але заявила, що сама рухалася зі швидкістю 80 км на годину", - додав прокурор.

Вивчення відеозаписів продовжиться на черговому засіданні суду 22 травня.

Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року.

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.

Наприкінці грудня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо автошколи, в якій навчалася учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.