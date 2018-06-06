Тука розповів, чим загрожує зупинка відкачування води з шахт на Донбасі

Якщо з підтоплених шахт Донбасу не викачувати воду, це може призвести до підтоплення територій, просідання ґрунтів і отруєння води.

Про це в ефірі "Громадського" розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

"По-перше, це підйом ґрунтових вод, підтоплення території. Тобто житлові будинки, вулиці, присадибні ділянки можуть опинитися під водою", - наголосив заступник міністра.

"Друга небезпека - це можливість просідання ґрунтів, яка призведе до руйнації фундаментів і відповідно - до руйнації інфраструктури", - підкреслив він.

"І третій сегмент цього неприємного небезпечного кола - потрапляння забруднених шахтних вод.

Усі шахтні води надзвичайно забрудненні хімічними речовинами. Потрапляння цих вод в ті річки і озера, з яких здійснюється водозабір для використання в якості питних вод", - зауважив Тука.

"На підконтрольній Україні території Донбасу ведеться постійна робота у співпраці з Міністерством екології та Міністерством вугільної промисловості та енергетики задля подолання екологічних загроз", - зазначив заступник міністра.

Окупанти на Донбасі у квітні заявили про намір затопити шахту "Юнком" під Донецьком, що загрожує отруєнням питної води в регіоні через радіацію, що залишилась в ній.

У США закликали Росію та її бойовиків діяти відповідально.

Глава Мінекології і природних ресурсів Остап Семерак заявив, що можливе затоплення бойовиками шахти "Юнком" на Донбасі становить серйозну загрозу для екологічної безпеки не лише України, а й сусідніх країн.

Прокуратура Донеччини почала кримінальне провадження проти ватажків ОРДО за їхні наміри спричинити радіаційне забруднення екосистеми Азовського моря.

Справа порушена за статтею 441 Кримінального кодексу (екоцид). Слідство веде Служба безпеки України.

За інформацією прокурора Донецької області Євгена Бондаренка, в шахті "Юнком" велика загазованість.

У вересні 1979 року на шахті було здійснено підземний ядерний вибух, після чого її закрито та ізольовано. На місці вибуху утворилася скляна капсула, заповнена радіоактивною водою, яку треба відкачувати.

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