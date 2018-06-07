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У першому замаху на Осмаєва й Окуєву не знайшли "російського сліду"

Четвер, 7 червня 2018, 16:24

Прокуратура вважає мотивом замаху на вбивство Адама Осмаєва й Аміни Окуєвої в червні 2017 року "особисту неприязнь".

Про це після засідання суду 5 липня заявив заступник начальника відділу прокуратури Києва Дмитро Величко, повідомляє "Новое время".

"Згідно з обвинувальним актом, ми вважаємо, що це особиста неприязнь вказаної особи", - сказав він.

На думку прокурора, обвинувачений Крінарі, "бувши обізнаним про публічну, громадську, патріотичну діяльності Осмаєва й Окуєвої, маючи неприязне вороже ставлення, вирішив вчинити їх вбивство, для чого розробив детальний план злочину".

Осмаєв і Окуєва активно виступали проти політики керівництва Росії й Чеченської Республіки, брали активну участь в АТО на сході України, що і стало причиною неприязні чоловіка.

В обвинувальному акті по його справі, який 5 червня зачитали в суді, нічого не було сказано про "російський слід" замаху.

Обвинувачений в суді вину не визнав на 100%.

Він розповів, що зустрівся з ними, щоб поговорити про зникнення 3 млн доларів у його знайомих, які "розчинилися під час діяльності Осмаєва й Окуєвої".

У червні 2017 року Осмаєв з Окуєвою приїхали на зустріч з людиною, яка представилася журналістом французької газети Le Monde.

Він підтвердив, що дійсно представився журналістом Артуром Вернером: за його версією, іншим способом зустрітися з парою "було неможливо".

У машині він вистрілив в Адама - тоді Аміна вистрілила у відповідь.

Поранених Осмаєва і нападника відправили в лікарню.

У "журналіста" також виявили документи громадянина України - Дакара Олександра Венусовіча, 1958 року народження.

5 червня на засіданні в Подільському районному суді вибрали 5 осіб для формування суду присяжних у справі про перший замах. Розглядати справу суд почав 1 червня.

Другий напад на подружжя добровольців було скоєно ввечері 30 жовтня 2017 року: біля залізничного переїзду біля селища Глеваха Київської області невідомі обстріляли з кущів їх автомобіль, Аміна Окуєва загинула.

Українська правда
Теми: РосіяУкраїнаКиївкриміналсуд
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