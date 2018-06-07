В первом покушении на Осмаева и Окуеву не нашли "русского следа"

Прокуратура считает мотивом покушения на убийство Адама Осмаева и Амины Окуевой в июне 2017 года "личную неприязнь".

Об этом после заседание суда 5 июля заявил замначальника отдела прокуратуры города Киева Дмитрий Величко, сообщает "Новое время".

"Согласно обвинительному акту, мы считаем, что это личная неприязнь указанного лица", – сказал он.

По мнению прокурора, обвиняемый Кринари, "будучи осведомленным о публичной, общественной, патриотической деятельности Осмаева и Окуевой, имея неприязненное враждебное отношение, решил совершить их убийство, для чего разработал детальный план преступления".

Осмаев и Окуева активно выступали против политики руководства России и Чеченской Республики, принимали активное участие в АТО на востоке Украины, что и стало причиной неприязни мужчины.

В обвинительном заключении по его делу, которое 5 июня зачитали в суде, ничего не было сказано о "российском следе" покушения.

Обвиняемый в суде вину не признал на 100%.

Он рассказал, что встретился с ними, чтобы поговорить об исчезновении 3 млн долларов у его знакомых, которые исчезли во время деятельности Осмаева и Окуевой.

В июне 2017 года Осмаев с Окуевой, приехали на встречу с человеком, который представился журналистом французской газеты Le Monde.

Он подтвердил, что действительно представился журналистом Артуром Вернером: по его версии, другим способом встретиться с парой "было невозможно".

В машине он выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненых Осмаева и нападающего отправили в больницу.

У "журналиста" также обнаружили документы гражданина Украины – Дакара Александра Венусовича, 1958 года рождения.

5 июня на заседании в Подольском районном суде выбрали 5 человек для формирования суда присяжных в деле о покушении. Рассматривать дело суд начал 1 июня.

Второе нападение на супругов добровольцев было совершено вечером 30 октября 2017 года: у железнодорожного переезда у поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли из кустов их автомобиль, Амина Окуева погибла.