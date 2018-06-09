Ще один ув'язнений в РФ українець оголосив голодування

Засуджений у Росії українець Станіслав Клих заявив адвокату, що оголошує голодування.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко з посиланням на слова матері політв’язня під час зустрічі із президентом України Петром Порошенком.

"Це була дуже щира і важка зустріч, бо кожна історія кожного бранця – це велике горе. Мама Стаса Клиха сказала, що вчора спілкувалася з його адвокатом і син заявив, що теж оголошує голодування", – вказала Геращенко у Facebook.

Як повідомлялось, Порошенко зустрівся з родинами українських заручників, які утримуються у російських в’язницях, на окупованих територіях Донбасу та Криму.

26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечили всі обвинувачення, Клих заявив, що взагалі ніколи не був у Чечні. Політв'язні заявляли про тортури з боку російських силовиків.

Пізніше повідомлялося, що Клих збожеволів через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства.

Також повідомлялось, що за рішенням керівництва в’язниці до Клиха застосовується примусове психіатричне лікування. При цьому керівництво лікарні відмовляється повідомити, які саме препарати до нього застосовували і з якою метою.

Нагадаємо, 14 травня ув'язнений в РФ український кінорежисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою "звільнити всіх українських політичних в'язнів, які перебувають на території Російської Федерації". Наразі нараховують 70 таких ув'язнених.

Крім того, фермер Володимир Балух, якого арештували в Криму, оголосив про безстрокове голодування з 19 березня.

Балух голодує уже 84-й день.

Про голодування, в знак солідарності з Сенцовим, оголосили - Олександр Кольченко і Олександр Шумков, Олександр Буртин, Анастасія Дмитрієва, Олена Стальгорова.

Згодом, Кольченко припинив голодування.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі закликала російську владу звільнити незаконно засудженого українського кінорежисера Олега Сенцова.

Сенцов написав листа лідерам країн "Великої сімки" і закликав їх не зосереджуватися тільки на ньому в питанні звільнення українських політв'язнів.

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Двоюрідна сестра Олега написала листа до Комітету міністрів, генерального секретаря та комісара з прав людини Ради Європи.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки не думав про можливість обміну головного редактора "РИА Новости в Украине" на українського режисера Сенцова, але вважає такий обмін неспівмірним.