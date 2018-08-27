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Суд переніс перегляд арешту Савченко

Понеділок, 27 серпня 2018, 11:45

Шевченківський районний суд Києва переніс на 16:30 29 серпня розгляд зміни запобіжного заходу для народного депутата Надії Савченко.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначають, що Савченко не доставили до зали суду, оскільки 27 серпня в Апеляційному суді Києва о 12 годині відбувається слухання щодо продовження їй терміну арешту.

Клопотання про зміну її запобіжного заходу надійшло до Шевченківського районного суду 23 серпня.

Адвокати народного депутата зазначили, що розгляд зміни запобіжного заходу без участі Савченко неможливий.

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

13 липня Шевченківський райсуд продовжив запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 10 вересня.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

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Українська правда
Теми: Савченко Надіясуд
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