Суд перенес пересмотр ареста Савченко

Шевченковский районный суд Киева перенес на 16:30 29 августа рассмотрение изменения меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечают, что Савченко не доставили в зал суда, поскольку 27 августа в Апелляционном суде Киева в 12:00 происходит слушание о продлении ей срока ареста.

Ходатайство об изменении ее меры пресечения поступило в Шевченковский районный суд 23 августа.

Адвокаты народного депутата отметили, что рассмотрение изменения меры пресечения без участия Савченко невозможно.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации.

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что передачей оружия Надежде Савченко на оккупированной территории Донбасса руководили российские полковники.

Сама народный депутат утверждала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение представителей властей – и осмеять их.

Нардепу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

13 июля Шевченковский райсуд продлил меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 10 сентября.

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