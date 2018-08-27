Справа Найєма: Захист нападників оскаржує підозру, суд перенесли на осінь

Захист одного з нападників на нардепа Мустафу Найєма Умолта Темербулатова подав клопотання щодо оскарження підозри, проте суд постановив перенести засідання на 11 вересня.

Про це у Facebook юрист, брат нардепа Масі Найєм.

Зазначається, що засідання було вирішено перенести, оскільки одночасно з розглядом клопотання адвокатів мало розглядатися клопотання слідчого про продовження міри запобіжного заходу.

"У зв‘язку із цим суд переніс дату судового засідання по оскарженню підозри на 11 вересня на 08:30", - написав Масі Найєм.

За його словами, під час досудового розслідування може бути оскаржено повідомлення про підозру, але через місяць з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

ВІн додав, що таке оскарження не може бути після закриття провадження або звернення до суду із обвинувальним актом.

Також юрист повідомив, що суд ухвалив відмовити у клопотання про продовження запобіжного заходу підозрюваному громадянину РФ Умолту Темербулатову.

"Нагадаю, він тримав Мустафу за руки, коли його вдарили на Бесарабці, а також кинув мого брата на проїжджу частину, коли вони були з іншої сторони Арена-Сіті", - зазначив він.

"Оскільки повний текст ухвали буде надано через п‘ять днів, то не можу стверджувати стовідсотково, але відмова пов‘язана із тим, що у підозрюваного з собою не було документів, що підтверджують його особу", - додав Масі Найєм..

Він наголосив, якщо клопотання не буде подано повторно, то строк запобіжного заходу не буде продовжено (попередній запобіжний захід був строком до 30 серпня 2018 року).

23 серпня Шевченківський суд Києва продовжив до 30 жовтня строк досудового розслідування справи щодо побиття нардепа Мустафи Найєма.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що справу нападу на народного депутата Мустафу Найєма передадуть в суд після того, як нардеп принесе довідку про стан здоров’я.

Пізніше у Найєма заявили, що відповідну довідку передати слідчому ще 16 серпня.

24 липня Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити заочний арешт одному з підозрюваних у побитті нардепа Магомеду-Аміну Саітову, який втік до Азербайджану.

Суд посилався на те, що слідчі не надали підтвердження того, що підозрюваного оголосили в міжнарожний розшук.

Пізніше стало відомо, що Азейрбаджан відмовив в його екстрадиції. У Генпрокуратурі стверджують, що Інтерпол не розглянув клопотання Нацполіції про публікацію на Саітова саме "червоної картки", яка дає підстави для затримання та екстрадиції.

9 серпня юрист Масі Найєм звинуватив Генпрокуратуру у брехні. Мовляв, Саітов Магомед-Амін, попри заяви генпрокурора, насправді не оголошений міжнародний розшук.

Однак ГПУ запевняє, що у розшук його таки оголосили.

Як повідомлялося, 30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

Наразі усі підозрювані вже не перебувають під арештом.

26 липня УП опублікувала нове відео нападу на Найєма.

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