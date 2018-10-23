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Суд переніс розгляд продовження арешту Савченко

Вівторок, 23 жовтня 2018, 21:34

Шевченківський суд міста Києва переніс розгляд продовження арешту народного депутата Надії Савченко на 25 жовтня через відсутність представників сторони захисту.

Про це Савченко написала у Facebook.

"Сьогодні Шевченківський районний суд переніс розгляд продовження міри запобіжного заходу для Надії Савченко (тримання під вартою) на 25 жовтня на 9.30. Прокурори вимагають чергових два місяці в СІЗО", - написала вона.

Савченко, яку утримують в СІЗО через підозру в підготовці терактів, додала, що її апеляцію на рішення суду щодо попереднього рішення стосовно двох місяців тримання під вартою розглянуть 24 жовтня о 15-30 в Апеляційному суді.

Як пише "Укрінформ", заступник голови партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко розповіла, що перенести засідання на 25 жовтня просила сторона захисту у зв'язку з розглядом апеляції 24 жовтня.

Савченко та переговорнику Рубану інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.  

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Теми: Савченко Надіясуд
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