Суд перенес рассмотрение продления ареста Савченко

Шевченковский суд Киева перенес рассмотрение продления ареста народного депутата Надежды Савченко на 25 октября из-за отсутствия представителей стороны защиты.

Об этом Савченко написала в Facebook.

"Сегодня Шевченковский районный суд перенес рассмотрение продолжения меры пресечения для Надежды Савченко (содержания под стражей) на 25 октября на 9.30. Прокуроры требуют очередных два месяца в СИЗО", - написала она.

Савченко, которая находится в СИЗО по подозрению в подготовке терактов, добавила, что ее апелляцию на решение суда относительно предыдущего решения в отношении двух месяцев содержания под стражей рассмотрят 24 октября в 15-30 в Апелляционном суде.

Как пишет "Укринформ", заместитель председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко рассказала, что перенести заседание на 25 октября просила сторона защиты в связи с рассмотрением апелляции 24 октября.

Савченко и переговорщику Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

Нардепу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.