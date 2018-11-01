Клімкін про санкції Росії: Це тізер серіалу перед виборами

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Росія своїм "санкційним списком" запускає "серіал" про спроби вплинути на Україну перед виборами і після них.

Про це він написав у Twitter.

"Навіть зовсім поверховий аналіз так званого "санкційного списку" РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер", - написав Клімкін.

Нагадаємо, 1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо 322 фізичних осіб та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ

Серед громадян України в списку санкцій і син президента Олексій Порошенко, який є депутатом Верховної Ради.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.