Клімкін про санкції Росії: Це тізер серіалу перед виборами

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Четвер, 1 листопада 2018, 13:26

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Росія своїм "санкційним списком" запускає "серіал" про спроби вплинути на Україну перед виборами і після них.

Про це він написав у Twitter.

"Навіть зовсім поверховий аналіз так званого "санкційного списку" РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер", - написав Клімкін. 

Українська правда
Теми: Клімкін Росія санкції
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