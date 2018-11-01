Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін про санкції Росії: Це тізер серіалу перед виборами

Четвер, 1 листопада 2018, 12:26

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Росія своїм "санкційним списком" запускає "серіал" про спроби вплинути на Україну перед виборами і після них.

Про це він написав у Twitter.

"Навіть зовсім поверховий аналіз так званого "санкційного списку" РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер", - написав Клімкін. 

Нагадаємо, 1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо 322 фізичних осіб та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ

Серед громадян України в списку санкцій і син президента Олексій Порошенко, який є депутатом Верховної Ради.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КлімкінРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: