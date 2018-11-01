Роскосмос опублікував відео аварії ракети "Союз"
Роскосмос оприлюднив відеозапис моменту аварії ракети "Союз", яка відбулася 11 жовтня.
Відповідне відео розміщено на сторінці відомства в YouTube.
На записі з камери, встановленої на ракеті, показаний момент нештатного поділу першого і другого ступенів носія.
У Роскосмосі стверджують, що причиною аварії під час запуску ракети-носія "Союз-ФГ" стала позаштатна робота датчика, що сигналізує про поділ першого і другого ступенів носія.
Раніше комісія з розслідування аварії ракети "Союз" не виключала версію саботажу.
11 жовтня під час запуску ракети-носія "Союз-ФГ" сталася аварія. Ракета-носій повинна була доставити до МКС космічний корабель "Союз МС-10" з росіянином Олексієм Овчініним і американцем Ніком Хейгом на борту. Але після запуску аварійно відключилися двигуни другого ступеня.
Екіпаж приземлився у полях Казахстану приблизно в 25 кілометрах від міста Джезказган (трохи більше 400 кілометрів від Байконура).
Повідомлялось, що ймовірною причиною інциденту могло стати погане кріплення бічних блоків другого ступеня ракети-носія.