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Роскосмос опублікував відео аварії ракети "Союз"

Четвер, 1 листопада 2018, 13:40

Роскосмос оприлюднив відеозапис моменту аварії ракети "Союз", яка відбулася 11 жовтня.

Відповідне відео розміщено на сторінці відомства в YouTube.

На записі з камери, встановленої на ракеті, показаний момент нештатного поділу першого і другого ступенів носія.

У Роскосмосі стверджують, що причиною аварії під час запуску ракети-носія "Союз-ФГ" стала позаштатна робота датчика, що сигналізує про поділ першого і другого ступенів носія.

Раніше комісія з розслідування аварії ракети "Союз" не виключала версію саботажу.

11 жовтня під час запуску ракети-носія "Союз-ФГ" сталася аварія. Ракета-носій повинна була доставити до МКС космічний корабель "Союз МС-10" з росіянином Олексієм Овчініним і американцем Ніком Хейгом на борту. Але після запуску аварійно відключилися двигуни другого ступеня.

Екіпаж приземлився у полях Казахстану приблизно в 25 кілометрах від міста Джезказган (трохи більше 400 кілометрів від Байконура).

Повідомлялось, що ймовірною причиною інциденту могло стати погане кріплення бічних блоків другого ступеня ракети-носія.

Українська правда
Теми: Росіякосмосаварія
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