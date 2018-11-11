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СБУ: на "дільницях" в ОРДЛО продають дешеві продукти, голосують за Чака Норріса

Неділя, 11 листопада 2018, 12:55

У СБУ повідомляють, що на "виборчих дільницях" в ОРДЛО масово відбуваються містифікації та продаються дешеві продукти харчування.

За даними спецслужби, Кремлем поставлено завдання до 12.00 повідомити про явку не менш 50% "виборців".

 
Всі фото СБУ

"Масово відбуваються містифікації, заради телевізійної картинки про "черги бажаючих проголосувати". На дільницях організували пункти з продажу дешевшого, ніж завжди хліба, але не більше 2 буханки в руки, овочів, олії", - йдеться в повідомленні.

 

У СБУ також стверджують, що "найпопулярнішим кандидатом є Чак Норріс, за якого масово віддають голоси нечисельні "виборці"".

У повідомленні також йдеться, що в ОРДЛО не працює мобільний зв'язок і сайт так званого "центрвиборчкому" терористів.

 

СБУ додає фотографії зіпсованого бюлетеню та продажу продуктів, однак не уточнює, де саме їх було зроблено.

Як відомо, 11 листопада на території ОРДЛО проходять так звані "вибори" "глав і депутатів парламентів ДНР і ЛНР".

В ОБСЄ вважають, що вибори на території ОРДЛО не відповідатимуть Мінським угодам.

Посольство США в Україні звернулось до жителів сходу України із закликом бойкотувати бутафорські "вибори".

ЄС також засудив заплановані проросійськими бойовиками на 11 листопада "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Міністри ЄС 19 листопада обговорять нові санкції через "вибори" на окупованому Донбасі.

Не визнає "вибори" також НАТО.

Президент Петро Порошенкоглава МЗС Павло Клімкін та Міністерство з питань тимчасово окупованих територій закликали українців, які проживають в ОРДЛО, не брати участі у псевдовиборах. 

9 листопада за фактом організації незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу розпочато кримінальне провадження.

Українська правда
Теми: СБУОРДЛОвибори
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