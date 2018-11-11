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СБУ: на "участках" в ОРДЛО продают дешевые продукты, голосуют за Чака Норриса

Воскресенье, 11 ноября 2018, 12:55

В СБУ сообщают, что на "избирательных участках" в ОРДЛО массово происходят мистификации и продаются дешевые продукты питания.

По данным спецслужбы, Кремлем поставлена ​​задача до 12.00 сообщить о явке не менее 50% "избирателей".

 
Все фото СБУ

"Массово происходят мистификации, ради телевизионной картинки об "очереди желающих проголосовать". На участках организовали пункты по продаже более дешевого, чем обычно хлеба, но не более 2 буханки в руки, овощей, масла", - говорится в сообщении.

 

В СБУ также утверждают, что "самым популярным кандидатом является Чак Норрис, за которого массово отдают голоса немногочисленные "избиратели"".

В сообщении также говорится, что в ОРДЛО не работает мобильная связь и сайт так называемого "Центризбиркома" террористов.

 

СБУ добавляет фотографии испорченного бюллетеня и продажи продуктов, однако не уточняет, где именно они были сделаны.

Как известно, 11 ноября на территории ОРДЛО проходят так называемые "выборы" "глав и депутатов парламентов ДНР и ЛНР".

В ОБСЕ считают, что выборы на территории ОРДЛО не соответствуют Минским соглашениям.

Посольство США в Украине обратилось к жителям востока Украины с призывом бойкотировать бутафорские "выборы".

Европейский союз также осудил запланированные пророссийскими боевиками на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Министры ЕС 19 ноября обсудит новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе.

Не признают "выборы" также в НАТО.

Президент Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий призвали украинцев, проживающих в ОРДЛО, не участвовать в псевдовыборах.

9 ноября по факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса начато уголовное производство.

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛОвиборы
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