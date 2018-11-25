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Парубий созывает внеочередное заседание ВР

Воскресенье, 25 ноября 2018, 23:56
Парубий созывает внеочередное заседание ВР

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента на 16:00 26 ноября.

Об этом говорится в заявлении спикера ВР, обнародованном в ночь на понедельник.

"Во исполнение решения СНБО Украины и обращения президента Украины, на понедельник, 26 ноября на 16:00 я созываю внеочередную сессию Верховной Рады Украины", - отметил Парубий.

"Уже пятый год продолжается российская агрессия против Украины. Оккупированной Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Практически ежедневно позиции наших военных обстреливают российские террористы на Донбассе. Очевидно, что фронт российской агрессии расширился и теперь он достигает Черного и Азовского морей.

25 ноября на корабли Военно-морских сил Украины была осуществлена коварная атака российских военных. Такие действия российского агрессора - нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. Весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить. Ведь весь мир увидел видео, где российские военные корабли атакуют украинские", - заявил председатель ВР.

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Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия. 

По состоянию на 20:28 в командовании ВМС ВСУ сообщили, что против корабля ВМС ВС Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие.

"Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ", - сообщили в ВМС.

Позже стало известно о 6 раненых украинских военных моряках.  

В ночь на 26 ноября в ходе экстренного заседания СНБО президент Петр Порошенко обратился к Верховной  Раде относительно рассмотрения на внеочередном заседании решения СНБО о введении военного положения в Украине.

Украинская правда

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Темы: Военное положениеАзовское мореВерховная РадаРосcия
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