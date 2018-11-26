Порт Маріуполя: Входу в Керч-Єнікальський канал чекають з десяток суден

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Понеділок, 26 листопада 2018, 13:41

26 листопада Маріупольський порт працює у штатному режимі.

"Біля причалів – чотири судна під завантаження", – повідомляє прес-служба ДП "Маріупольський морський торговельний порт" у Facebook.

"Станом на 11:00 на вході в Керч-Єнікальський канал огляду і проходу очікували 10 суден, які прямують у Маріупольський порт, одне з них простоює вже більше десяти діб", – йдеться в повідомленні.

"Ще три судна мають підійти до каналу впродовж доби", – додає прес-служба порту.

 
 
 

25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. За даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців

Під час нічного засідання Ради безпеки й оборони начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на тих суднах перебували 23 особи.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду на позачерговому засіданні в понеділок розглянути рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту на 16:00 26 листопада.

Збройні Сили України приведено в повну бойову готовність.

26 листопада стало відомо, що в окупований порт Керчі доставили три кораблі ВМС України: "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу".

Зі свого боку, гендиректор підприємства "Кримські морські порти" Олексій Волков заявляв, що Керч-Єнікальський канал у Керченській протоці вже відкрили для руху цивільних суден.

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Теми: Азовське море Маріуполь порти
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