Порт Мариуполя: Входа в Керчь-Еникальский канал ждут с десяток кораблей

26 ноября Мариупольский порт работает в штатном режиме.

"У причалов – четыре судна под погрузку", – сообщает пресс-служба ГП "Мариупольский морской торговый порт" в Facebook.

"По состоянию на 11:00 на входе в Керчь-Еникальский канал досмотра и прохода ожидали 10 судов, направляющихся в Мариупольский порт, одно из них простаивает уже более десяти суток", – говорится в сообщении.

"Еще три судна должны подойти к каналу в течение суток", – добавляет пресс-служба порта.

25 ноября Военно-морские силы ВСУ сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих

В ходе заседания Совета нацбезопасности и обороны начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду на внеочередном заседании в понедельник рассмотреть решение о введении военного положения в Украине.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента на 16:00 26 ноября.

Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность.

26 ноября стало известно, что в оккупированный порт Керчи доставили три корабля ВМС Украины: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Утром гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков заявлял, что Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе уже открыли для движения гражданских судов.

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