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Затримані українські моряки не сидять у СІЗО — омбудсмен РФ

Понеділок, 26 листопада 2018, 18:34

Омбудсмен з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що ніхто з затриманих у Керченській протоці українських моряків не перебуває у місцях обмеження волі.

Про це вона заявила в коментарі "Громадському".

"Ніхто з затриманих українців не знаходиться зараз у СІЗО чи інших місцях обмеження волі", — заявила вона.

Зазначається, що Москалькова відмовилася відповідати на питання, чи відкрили якісь кримінальні провадження щодо українських моряків, тому, що деталі процесуальних дій не входять до кола відповідальності омбудсмена.

Російські ЗМІ повідомили, що підконтрольний окупантам суд у Криму, ймовірно, 27 листопада обиратиме запобіжний захід українським морякам, захопленим Росією.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив російському "Інтерфаксу", що моряків переслідують як "порушників кордонів".

25 листопада росіяни у Керченській протоці відкрили вогонь на ураження по українським кораблям, захопили їх і поранили 6 українських військовослужбовців.

Водночас, росіяни кажуть, що "отримали легкі поранення" троє українських військових, їхній стан нібито стабільний.

Начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи

За даними розвідки, стан здоров’я поранених військовослужбовців задовільний.Троє з них прооперовані та знаходяться в Керченській міській лікарні №1 ім. М.І. Пирогова.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Через атаки Росії в Чорному морі президент і РНБО вирішили ввести воєнний стан. Указ Порошенка повинна затвердити Верховна Рада.

Про те, що саме означатиме введення воєнного стану, читайте в матеріалі УП "Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?"

Теми: КерчКримРосіяУкраїнаФСБ
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