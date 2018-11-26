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Задержанные украинские моряки не сидят в СИЗО – омбудсмен РФ

Понедельник, 26 ноября 2018, 18:34

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что никто из задержанных в Керченском проливе украинских моряков не находится в местах лишения свободы.

Об этом она сказала в комментарии "Громадському".

"Никто из задержанных украинцев не находится сейчас в СИЗО или других местах лишения свободы", - заявила она.

Отмечается, что Москалькова отказалась отвечать на вопрос, открыли ли какие-то уголовные производства относительно украинских моряков, потому что детали процессуальных действий не входят в круг ответственности омбудсмена.

Российские СМИ сообщили, что подконтрольный оккупантам суд в Крыму, вероятно, 27 ноября будет выбирать меру пресечения украинским морякам, захваченным Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил российскому "Интерфаксу", что моряков преследуют как "нарушителей границ".

25 ноября россияне в Керченском проливе открыли огонь на поражение по украинским кораблям, захватили их и ранили 6 украинских военнослужащих.

В то же время, россияне говорят, что "получили легкие ранения" трое украинских военных, они якобы находятся в стабильном состоянии

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека.

По данным разведки, состояние здоровья раненых военнослужащих удовлетворительное. Трое из них прооперированы и находятся в Керченской городской больнице №1 им. М.И. Пирогова.

Читайте также Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Из-за атаки России в Черном море президент и РНБО решили ввести военное положение. Указ Порошенко должна утвердить Верховная Рада.

О том, что именно будет означает введение военного положения, читайте в материале УП "Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"

Темы: КерчьКрымРосcияУкраинаФСБ
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