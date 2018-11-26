Один з поранених українських моряків у критичному стані – Єльченко

Один з поранених російськими прикордонниками в Керченській протоці українських моряків перебуває в критичному стані.

Про це повідомив постпред України Володимир Єльченко на засіданні Радбезу ООН в понеділок.

"Шість українських моряків поранені, троє з них важко, і відповідно до попередньої інформації, одна людина знаходиться в критичному стані", - розповів він.

За словами Єльченка, в результаті цієї атаки спецназ ФСБ РФ захопив три українські кораблі і 23 членів екіпажу.

Трансляція і переклад "Голосу Америки"

Як повідомлялося, на початку засіданні Рада безпеки ООН відмовилася підтримати російський порядок денний і розглядати напад ФСБ РФ на українські кораблі з точки зору "порушення кордону РФ".

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду на позачерговому засіданні в понеділок розглянути рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Збройні Сили України привели в повну бойову готовність.

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Євген Кізілов, УП

