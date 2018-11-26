Один из раненых украинских моряков в критическом состоянии – Ельченко

Один из раненых российскими пограничниками в Керченском проливе украинских моряков находится в критическом состоянии.

Об этом сообщил постпред Украины Владимир Ельченко на заседании Совбеза ООН в понедельник.

"Шесть украинских моряков ранены, трое из них тяжело, и в соответствии с предыдущей информацией, один человек находится в критическом состоянии", - рассказал Ельченко.

По его словам, в итоге этой атаки спецназ ФСБ РФ захватил три украинских корабля и 23 членов экипажа.

Трансляция заседания и перевод "Голоса Америки"

Как сообщалось, в начале заседании Совбез ООН отказался поддержать российскую повестку дня и рассматривать нападение ФСБ РФ на украинские корабли с точки зрения "нарушения границы РФ".

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду на внеочередном заседании в понедельник рассмотреть решение о введении военного положения в Украине.

Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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Евгений Кизилов, УП