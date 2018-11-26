США і Європа в Радбезі ООН визнали провину Росії в Керченській протоці

Постпреди США і країн Європи в Радбезі ООН звинуватили Росію в порушенні норм міжнародного права під час захоплення українських кораблів у Керченській протоці 25 листопада.

Таку думку вони висловили в понеділок на засіданні Ради безпеки щодо ситуації в Україні.

Так, США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща, Швеція і Нідерланди висловились на підтримку України. Представники цих країн дійшли згоди, що російські військові порушили норми міжнародного права, атакувавши і захопивши українські кораблі в Керченській протоці. Також вони нагадали, що цей інцидент стався на тлі незаконної анексії Криму Росією.

При цьому друга група країн в Радбезі не поклала провину в ситуації, що склалася, на Росію. Постпреди Китаю, Кот-д'Івуару, Казахстану, Болівії, Перу, Кувейту, Ефіопії і Екваторіальної Гвінеї закликали обидві сторони утриматися від ескалації конфлікту і дотримуватися мінських угод.

Трансляція засідання і переклад "Голосу Америки"

Як повідомлялося, на початку засіданні Рада безпеки ООН відмовилася підтримати російський порядок денний і розглядати напад ФСБ РФ на українські кораблі з точки зору "порушення кордону РФ".

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду на позачерговому засіданні в понеділок розглянути рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Збройні Сили України привели в повну бойову готовність.

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Євген Кізілов, УП

