США и Европа в Совбезе ООН признали вину России в Керченском проливе

Постпреды США и стран Европы в Совбезе ООН обвинили Россию в нарушении норм международного права во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября.

Такое мнение они высказали в понедельник на заседании Совета безопасности по ситуации в Украине.

Так, США, Великобритания, Франция, Германия, Польша, Швеция и Нидерланды высказались в поддержку Украины. Представители этих стран сошлись во мнении, что российские военные нарушили нормы международного права, атаковав и захватив украинские корабли в Керченском проливе. Также они напомнили, что этот инцидент произошел на фоне незаконной аннексии Крыма Россией.

При этом вторая группа стран в Совбезе не возложила вину в сложившейся ситуации на Россию. Постпреды Китая, Кот-д'Ивуара, Казахстана, Боливии, Перу, Кувейта, Эфиопии и Экваториальной Гвинеи призвали обе стороны воздержаться от эскалации конфликта и соблюдать минские соглашения.

Трансляция заседания и перевод "Голоса Америки"

Как сообщалось, в начале заседании Совбез ООН отказался поддержать российскую повестку дня и рассматривать нападение ФСБ РФ на украинские корабли с точки зрения "нарушения границы РФ".

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду на внеочередном заседании в понедельник рассмотреть решение о введении военного положения в Украине.

Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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Евгений Кизилов, УП