Єльченко: Україна хоче посилення санкцій проти Росії

Санкції - єдиний реальний спосіб змусити РФ бодай задуматися над своєї поведінкою.

Таку думку під час брифінгу у Нью-Йорку висловив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає "Укрінформ".

"Ми хотіли б посилення санкцій, оскільки санкції - це єдиний реальний засіб, здатний змусити росіян бодай задуматися над своєї поведінкою. Санкції - кусаються, незважаючи на те, що говорить уряд РФ", - зазначив дипломат.

За його словами, дію санкцій Заходу необхідно поширити і на залучених до провокацій у Керченській протоці осіб.

"Ми б хотіли більшої кількості персональних санкцій, замороження рахунків росіян, залучених до недільного інциденту", - розповів Єльченко.

Водночас він наголосив, що Київ не планує карати санкціями пересічних росіян, мітячи саме в керівництво держави.

"Ми цілимося не у російський народ, а у керівництво держави, у тих, хто віддає накази таранити українські човни, вдиратися до Донбасу й Криму. Ми мітимо в уряд РФ, а не російський народ", - підкреслив постпред України в ООН.

Як повідомлялось, у ЄС не виключають нових санкцій проти Росії у зв’язку з ескалацією ситуації в Азовському морі.

Раніше Єльченко заявив, що з боку Росії надходить явна загроза вторгнення в Україну і захоплення її міст Бердянська і Маріуполя.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

Збройні Сили України привели в повну бойову готовність.

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Як повідомлялось, Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення воєнного стану.

За відповідний законопроект проголосували 276 депутатів.

Під час виступу в Раді президент повідомив, що частково змінив свій указ. Він запропонував запровадити воєнний час не по всій території України, а лише в окремих областях.

Йдеться про області, розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

До цього переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.

Президент заявляв, що воєнний стан запровадять з 9 години 28 листопада.

Він триватиме 30 днів, тобто до 27 грудня.

Про те, що саме означає введення воєнного стану, читайте в матеріалі УП "Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?"