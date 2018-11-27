Ельченко: Украина хочет усиления санкций против России

Санкции - единственный реальный способ заставить РФ хотя бы задуматься над своим поведением.

Такое мнение во время брифинга в Нью-Йорке высказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает "Укринформ".

"Мы хотели бы усиления санкций, поскольку санкции - это единственное реальное средство, способное заставить россиян хотя бы задуматься над своим поведением. Санкции - кусаются, несмотря на то, что говорит правительство РФ", - отметил дипломат.

По его словам, действие санкций Запада необходимо распространить и на привлеченных к провокациям в Керченском проливе людей.

"Мы бы хотели большего количества персональных санкций, замораживание счетов россиян, привлеченных к воскресному инциденту", - рассказал Ельченко.

В то же время он подчеркнул, что Киев не планирует наказывать санкциями рядовых россиян, а метить именно в руководство государства.

"Мы целимся не в российский народ, а в руководство государства, у тех, кто отдает приказы таранить украинские лодки, врываться в Донбасс и Крым. Мы метим в правительство РФ, а не российский народ", - заявил постпред Украины в ООН.

Как сообщалось, в ЕС не исключают новых санкций против России в связи с эскалацией ситуации в Азовском море.

Ранее Ельченко заявил, что со стороны России исходит явная угроза вторжения в Украину и захвата ее городов Бердянск и Мариуполь.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду на внеочередном заседании в понедельник рассмотреть решение о введении военного положения в Украине.

Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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Как сообщалось, Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения.

За соответствующий законопроект проголосовали 276 депутатов.

Во время выступления в Раде президент сообщил, что частично изменил свой указ. Он предложил ввести военное положиние не по всей территории Украины, а только в отдельных областях.

Речь идет об областях, расположенные вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Президент заявлял, что военное положение введут с 9 часов 28 ноября.

Оно продлится 30 дней, то есть до 27 декабря.