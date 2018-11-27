Савченко делают операцию

Нардепу Надежде Савченко, обвиняемой в государственной измене, делают операцию на колене.

Об этом "Украинской правде" сообщила ее сестра Вера Савченко.

"Операция началась где-то с 10:00. Мы сейчас ждем здесь", - рассказала она.

По словам сестры нардепа, операция проходит на улице Деловой, 10/1 в Институте физкультуры.

"Надежда не раз говорила о проблеме с коленным суставом. Ее осматривали три специалиста, в том числе и с "Феофании", и все сошлись на том, что оперировать нужно. Но послеоперационный период (в связи с содержанием в СИЗО – ред.) под вопросом. Это травма одна давняя, а вторая вот сейчас произошла на коленном суставе. Это разрыв крестообразной связки и затем горизонтальный разрыв мениска", - пояснила Савченко.

Савченко ведут на операцию Фото с Facebook Веры Савченко

Она добавила, что операцию делают, потому что "боль стала невыносимой, мешает спать".

Сестра нардепа отметила, что СБУ хочет в день операции забрать Савченко обратно в СИЗО.

Также, по ее словам, под угрозой реабилитационный период, "потому что в следственном изоляторе это невозможно будет делать".

"Нас здесь четверо девушек, мы будем отстаивать, чтобы Надежда отошла от наркоза и только тогда возвращалась в СИЗО. Также будем требовать освобождения из-под ареста – пусть это будет домашний арест, или арест в клинике, или как – чтобы нормально прошел реабилитационный период . Если потребуется, то будем обращаться в Европейский суд", - подытожила Савченко.

Напомним, Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

С момента задержания Савченко находится в СИЗО.

Нардепу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.