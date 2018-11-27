Пєсков сказав, коли Путін озвучить позицію щодо Керченської протоки

У Кремлі назвали агресію щодо українських моряків в Керченській протоці "умиротворенням" російськими прикордонниками "порушників кордонів".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський "Інтерфакс".

Зокрема на прохання журналістів прокоментувати пропозицію держсекретаря США Майка Помпео надати посередництво у врегулюванні цього питання, Пєсков заявив, що ситуація навколо Керченської протоки "не потребує умиротворення".

"Ситуація не потребує умиротворення. Умиротворення сталося пізніше вчора, коли наші прикордонники умиротворили порушників державного кордону РФ", – сказав Пєсков.

Він підкреслив, що в Керченській протоці "продовжує діяти звичайний порядок проходу морського транспорту".

"Порядок, який, власне, неодноразово задіяли і використовували українські судна, і військові кораблі. Існує певний режим комунікації при проході, і тут немає ніяких проблем. Нічого умиротворяти", – резюмував Пєсков.

У відповідь на запитання про те, коли Путін висловиться про інцидент у Керченській протоці, Пєсков відповів:

"Коли час прийде, президент дасть всі необхідні роз'яснення".

Він припустив, що це може статися найближчими днями під час поїздки Путіна в Аргентину.

Пєсков заявив, що президент буде готовий дати "вичерпні пояснення", якщо питання про цей конфлікт буде піднято в ході зустрічей на саміті "двадцятки".

Нагадаємо, 25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, при нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30. Загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

У Федеральній службі безпеки Росії розповіли, що допитали українських моряків. Там також додали, що серед моряків було двоє співробітників СБУ, зокрема, оперуповноважений 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старший лейтенант Андрій Драч (перебував на катері "Нікополь").

Командувач Військово-Морських Сил України Ігор Воронченко підкреслив, що захоплених моряків змушують під тиском давати неправдиві свідчення.

Згодом СБУ підтвердила, що на захоплених Росією кораблях були 2 її співробітники.

У зв’язку з агресією Росії на морі президент Петро Порошенко видав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо введення воєнного стану.

Верховна Рада затвердила указ глави держави законопроектом, визначивши, що воєнний стан запроваджується у 10 областях України.

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