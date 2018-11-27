Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пєсков сказав, коли Путін озвучить позицію щодо Керченської протоки

Вівторок, 27 листопада 2018, 11:16

У Кремлі назвали агресію щодо українських моряків в Керченській протоці "умиротворенням" російськими прикордонниками "порушників кордонів".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський "Інтерфакс".

Зокрема на прохання журналістів прокоментувати пропозицію держсекретаря США Майка Помпео надати посередництво у врегулюванні цього питання, Пєсков заявив, що ситуація навколо Керченської протоки "не потребує умиротворення".

"Ситуація не потребує умиротворення. Умиротворення сталося пізніше вчора, коли наші прикордонники умиротворили порушників державного кордону РФ", – сказав Пєсков.

Він підкреслив, що в Керченській протоці "продовжує діяти звичайний порядок проходу морського транспорту".

"Порядок, який, власне, неодноразово задіяли і використовували українські судна, і військові кораблі. Існує певний режим комунікації при проході, і тут немає ніяких проблем. Нічого умиротворяти", – резюмував Пєсков.

У відповідь на запитання про те, коли Путін висловиться про інцидент у Керченській протоці, Пєсков відповів:

"Коли час прийде, президент дасть всі необхідні роз'яснення".

Він припустив, що це може статися найближчими днями під час поїздки Путіна в Аргентину.

Пєсков заявив, що президент буде готовий дати "вичерпні пояснення", якщо питання про цей конфлікт буде піднято в ході зустрічей на саміті "двадцятки".

Нагадаємо, 25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, при нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30. Загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

У Федеральній службі безпеки Росії розповіли, що допитали українських моряків. Там також додали, що серед моряків було двоє співробітників СБУ, зокрема, оперуповноважений 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старший лейтенант Андрій Драч (перебував на катері "Нікополь").

Командувач Військово-Морських Сил України Ігор Воронченко підкреслив, що захоплених моряків змушують під тиском давати неправдиві свідчення.

Згодом СБУ підтвердила, що на захоплених Росією кораблях були 2 її співробітники.

У зв’язку з агресією Росії на морі президент Петро Порошенко видав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо введення воєнного стану.

Верховна Рада затвердила указ глави держави законопроектом, визначивши, що воєнний стан запроваджується у 10 областях України.

Читайте також: "30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан"

"Українська правда" у Threads

Теми: Азовське мореРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Азовське море
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Росія створює "філіал" Чорноморського флоту у Маріуполі – ЦНС
На Арабатській стрілці другий день поспіль лунають вибухи
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: