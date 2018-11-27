Песков сказал, когда Путин озвучит позицию по Керченскому проливу

В Кремле назвали агрессию в отношении украинских моряков в Керченском проливе "умиротворением" российскими пограничниками "нарушителей границ".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

В частности на просьбу журналистов прокомментировать предложение госсекретаря США Майка Помпео оказать посредничество в урегулировании этого вопроса, Песков заявил, что ситуация вокруг Керченского пролива "не нуждается в умиротворении".

"Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позже вчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Керченском проливе "продолжает действовать обычный порядок прохода морского транспорта".

"Порядок, который, собственно, неоднократно задействовался и использовался украинскими и судами, и военными кораблями. Существует определенный режим коммуникации при проходе, и здесь нет никаких проблем. Нечего умиротворять", – резюмировал Песков.

В ответ на вопрос о том, когда Путин выскажется об инциденте в Керченском проливе, Песков ответил:

"Когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения".

Он предположил, что это может произойти в ближайшие дни во время поездки Путина в Аргентину.

Песков заявил, что президент будет готов дать "исчерпывающие пояснения", если вопрос об этом конфликте будет поднят в ходе встреч на саммите "двадцатки".

Напомним, 25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, при нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30. Всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

В Федеральной службе безопасности России рассказали, что допросили украинских моряков. Там также добавили, что среди украинских моряков были двое сотрудников СБУ, в частности оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере "Никополь").

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко подчеркнул, что захваченных моряков заставляют под давлением давать ложные показания.

Позже СБУ подтвердила, что на захваченных Россией кораблях были 2 ее сотрудника.

В связи с агрессией России на море президент Петр Порошенко издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения.

Верховная Рада утвердила указ главы государства законопроектом, определив, что военное положение вводится в 10 областях Украины.

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