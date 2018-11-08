Росія вводить заборону для військових на розповіді про себе в інтернеті і ЗМІ
Держдума Росії 8 листопада прийняла в першому читанні урядовий законопроект про заборону військовим розміщувати в інтернеті і ЗМІ інформацію про себе або товаришів по службі.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Відзначається, що військовослужбовцям забороняється розміщувати фото-, відеоматеріали, дані геолокації і іншу інформацію про себе та інших військових, яка дозволяє розкрити відомчу приналежність військових, інформацію про службову діяльність, діяльність військових частин, організацій або підрозділів, місце їх розташування тощо.
Це обмеження стосується і військовослужбовців – іноземних громадян.
Згідно з пояснювальною запискою, аналіз діяльності Збройних сил РФ, інших військ, військових формувань і органів, в тому числі під час їх застосування в Сирії, показав, що військовослужбовці становлять особливий інтерес для спецслужб окремих держав, терористичних і екстремістських організацій.
"Інформація, розміщена військовослужбовцями в інтернеті або в ЗМІ, застосовується для інформаційного та інформаційно-психологічного впливу, а також в окремих випадках для формування упередженої оцінки державної політики РФ", - цитує документ інформагентство.
За порушення зазначеної заборони військового можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності владою відповідного командира.
Також наголошується, що цей законопроект не поширюється на громадян, звільнених з військової служби.