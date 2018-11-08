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Росія вводить заборону для військових на розповіді про себе в інтернеті і ЗМІ

Четвер, 8 листопада 2018, 11:41

Держдума Росії 8 листопада прийняла в першому читанні урядовий законопроект про заборону військовим розміщувати в інтернеті і ЗМІ інформацію про себе або товаришів по службі.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Відзначається, що військовослужбовцям забороняється розміщувати фото-, відеоматеріали, дані геолокації і іншу інформацію про себе та інших військових, яка дозволяє розкрити відомчу приналежність військових, інформацію про службову діяльність, діяльність військових частин, організацій або підрозділів, місце їх розташування тощо.

Це обмеження стосується і військовослужбовців – іноземних громадян.

Згідно з пояснювальною запискою, аналіз діяльності Збройних сил РФ, інших військ, військових формувань і органів, в тому числі під час їх застосування в Сирії, показав, що військовослужбовці становлять особливий інтерес для спецслужб окремих держав, терористичних і екстремістських організацій.

"Інформація, розміщена військовослужбовцями в інтернеті або в ЗМІ, застосовується для інформаційного та інформаційно-психологічного впливу, а також в окремих випадках для формування упередженої оцінки державної політики РФ", - цитує документ інформагентство.

За порушення зазначеної заборони військового можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності владою відповідного командира.

Також наголошується, що цей законопроект не поширюється на громадян, звільнених з військової служби.

Теми: Росіязаконодавствоарміяінтернет
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