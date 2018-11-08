Головні новини дня — за 60 секунд

Рада легалізувала "євробляхи" та посилила покарання за порушення митних правил, а з сигарет і посилок збиратимуть більше податків — новини, які обговорювали 8 листопада.

Про "євробляхи"

Народні депутати проголосували в цілому за законопроект, що знижує акцизи на розмитнення автомобілів.

Окрім ставок акцизу, які затверджені в першому читанні, пропонується надати пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені протягом 90 днів після вступу Закону у силу.

Фактично розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці (авто з бензиновим двигуном — 50 євро, для авто на дизелі — 75 євро), помноженій на коефіцієнт двигуна та вік машини. Показник об'єму двигуна буде ділитися на 1000. А коефіцієнт віку — це кількість повних календарних років.

Крім того, Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроект, яким вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення на митну територію України, і посилюється відповідальність за порушення митних правил.

Про скандал із сексдомаганням

7 листопада користувач під ім’ям Наталія Бурейко опублікував у Facebook пост зі звинуваченнями в бік співробітника Нацполіції Олександра Варченка.

Дівчина стверджує, що спілкувалась з Варченком у додатку для знайомств Tinder. Чоловік нібито наполягав на інтимних стосунках, а після відмови почав погрожувати фізичною розправою.

Сам Варченко запевнив, що не має відношення до погроз на адресу Бурейко та звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених звинувачень. Поліцейський пов’язує вказані події з фактом, що його цивільна дружина Ольга займає посаду заступника голови Державного бюро розслідувань.

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Пізніше в аккаунті, що належить Наталії Бурейко, з'явились вибачення перед Варченком і членами його сім’ї.

Про інші важливі новини

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №9260 з поправками до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та ряду інших акцизів, а також про зниження порогу безподаткових пересилань для фізичних осіб.

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