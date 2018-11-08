Главные новости дня – за 60 секунд

Рада легализовала "евробляхи" и ужесточила наказание за нарушение таможенных правил, а с сигарет и посылок будут собирать больше налогов — новости, которые обсуждали 8 ноября.

О "евробляхах"

Народные депутаты проголосовали в целом за законопроект, который снижает акцизы на растаможку автомобилей.

Кроме ставок акциза, утвержденных в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 90 дней после вступления Закона в силу.

Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста (для авто с бензиновым двигателем — 50 евро, для авто на дизеле — 75 евро).

Как будет рассчитываться коэффициент двигателя? Показатель объема двигателя будет делиться на 1000. А коэффициент возраста — это количество полных календарных лет.

Также Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

О скандале с сексдомогательствами

7 ноября пользователь под именем Наталья Бурейко опубликовал в Facebook пост с обвинениями в сторону сотрудника Нацполиции Александра Варченко.

Девушка утверждает, что общалась с Варченко в приложении для знакомств Tinder. Мужчина якобы настаивал на интимных отношениях, а после отказа начал угрожать физической расправой.

Сам Варченко заверил, что не имеет отношения к угрозам в адрес Бурейко и обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений. Полицейский связывает указанные события с фактом, что его гражданская жена Ольга занимает должность заместителя председателя Государственного бюро расследований.

Позднее в аккаунте, который принадлежит Наталии Бурейко, появились извинения перед Варченко и членами его семьи.

О других важных новостях

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9260 с поправками в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты о повышении акцизного налога на табачные изделия и ряда других акцизов, а также о снижении порога безналоговых пересылок для физических лиц.

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил, что ему поступали предложения "снять вопрос Крыма" для завершения войны в Донбассе.

В местах лишения свободы умер жестокий серийный убийца, известный как "пологовский маньяк" и "павлоградский маньяк" Сергей Ткач.