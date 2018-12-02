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Підрозділи МВС перевели на посилений варіант несення служби

Неділя, 2 грудня 2018, 10:03
Підрозділи МВС перевели на посилений варіант несення служби

Усі підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ України перейшли на посилений варіант несення служби.

Про це 2 грудня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Для координації роботи усіх органів системи МВС та моніторингу ситуації створено оперативний штаб, який очолив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян. До нього увійшли перший заступник глави ДПСУ Василь Серватюк, заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич, перший заступник глави ДСНС Олег Мельчуцький, заступник командувача Нацгвардії Валерій Бондар, а також перший заступник глави Державної міграційної служби Наталія Науменко та інші", - йдеться у повідомленні. 

Для координації дій створено оперативні штаби у територіальних органах системи МВС, які працюватимуть у цілодобовому режимі та здійснюватимуть обмін інформацією та координацію з Генштабом Збройних Сил України, СБУ, Службою зовнішньої розвідки України, ГУ розвідки Міноборони, Управління державної охорони та Держспецзв’язком.

Нагадаємо,  раніше у Міноборони повідомили, що з З грудня у ЗСУ розпочинається цикл масштабних зборових заходів з резервістами та військовозобов’язаними.

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З 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Чорному морі біля Керченської протоки. 

Українська правда
Теми: Воєнний станМВС
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