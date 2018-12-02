У Лаврова договорилися до того, що Росія захищає Європу від агресії України

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Неділя, 2 грудня 2018, 18:33

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія захищає Європу від тероризму та агресії.

Про це вона написала у неділю в Facebook.

"Після того, як Порошенко заявив про те, що "Росія нібито має намір захопити Маріуполь і Бердянськ", можна з упевненістю сказати, перефразовуючи його ж вислів: це саме Росія захищає Європу від "варварства, тиранії, тероризму, агресії, мілітаризму, які нависли над усім нашим континентом", - зазначила Захарова.

"Адже саме завдяки нинішньому київському режиму нинішню Україну характеризує розгул екстремістів і воєнізованих об'єднань, опора влади на молодиків, війна проти власного народу, пропаганда і маніпулювання як основа управління суспільством, провокація як концепція зовнішньої політики, неприборкана корупція, залякування журналістів і тотальний контроль над ЗМІ, націоналізм як національна ідея, диктат силовиків, відсутність механізмів громадського контролю, деградація інститутів влади", - вважає вона.

У той же час, глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю для програми "Москва. Кремль. Путін" на полях саміту G20 на питання, чи могла "провокація" в Керченській протоці бути синхронізована зі скасуванням зустрічі між президентами РФ і США, відповів:

"Я не прихильник теорії змови і всяких конспірологічних вигадок. Але останнім часом стало дуже багато збігів, коли напередодні значущих подій раптом відбувається якась провокація, яку потім тут же використовують і для нагнітання санкційної риторики".

Раніше в інтерв’ю німецькому Funke Media Group президент Петро Порошенко заявив, що Росія намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан

Українська правда

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Теми: Росія Лавров
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