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Вибори навесні будуть найнепередбачуванішими в історії - соціолог

Вівторок, 4 грудня 2018, 13:07

Президентські вибори 2019 року будуть найбільш непередбачуваними в історії незалежної України.

Таку думку "Українській правді" висловила соціолог, глава фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

"На жаль, вже зараз ми бачимо справжній розгул популізму, коли обіцяють усе на світі, змагаючись один з одним у фантастичності обіцяного. Ще ніколи майбутній результат виборів не був настільки непередбачуваним", - заявила вона.

"Зараз так виглядає, що одним із фіналістів другого туру буде Юлія Тимошенко. А хто ще? Та ситуація постійно змінюється", - додала Бекешкіна.

За її словами, оголошення про об’єднання Бойка з "За життям" Рабіновича одразу наводило на висновок, що саме Бойко буде другим фіналістом.

"Але не треба поспішати з висновками! Виявляється, не все так просто, і "Опозиційний блок" висуватиме свого кандидата, а тут ще й виникає "самостійний" Мураєв, який теж відніме кілька таких потрібних відсотків", - сказала соціолог.

"Або от Гриценко. Його шанси увійти у другий тур істотно зменшив Садовий, який теж братиме участь у президентських перегонах. А якщо не братиме – то що буде на парламентських перегонах із "Самопоміччю"? Чи братиме участь у виборах Зеленський, чий електорат - переважно молодь півдня і частково Сходу? А Вакарчук, чий молодий електорат навпаки представляє Центр і Захід?", - заявила Бекешкіна.

На її думку питань наразі дуже багато і "від них істотним чином залежать шанси Петра Порошенка, якому буде складніше увійти до другого туру, ніж перемогти у ньому".

Як відомо, Верховна Рада погодила призначення виборів президента України на 31 березня 2019 року.

Більше читайте тут: Ірина Бекешкіна: Порошенку складніше увійти у другий тур, ніж перемогти в ньому

Українська правда
Теми: виборипрезидентсоціологія
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