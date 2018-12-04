Новини дня: збитки Приватбанку, думка Авакова про Одесу та суд в РФ над охоронцем Яроша

Коломойський визнав, що завдав Приватбанку збитків на $248 млн, Аваков назвав Одесу "кримінальною столицею", а охоронця Яроша засудили до 4 років у Росії — новини, які обговорювали 4 грудня.

Про Коломойського та Приватбанк

Адвокати екс-акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова заявили, що суд Лондона зняв всесвітній арешт із активів екс-акціонерів.

Олігархи визнали, що завдали банку збитків на $248 млн, заперечивши інкриміновані їм $1,9 млрд.

Також суд вирішив, що позов Приватбанку є сфабрикованим, і повністю його відхилив.

Крім того Приватбанк зобов'язали відшкодувати усі судові витрати Коломойського. Включно з проміжним платежем (а це 4 млн фунтів).

Про справу Гандзюк

У справі щодо вбивства активістки й радниці голови Херсонської міської ради Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру.

"Новий підозрюваний у справі щодо вбивства Катерини Гандзюк – це Олексій Левін. Справжнє прізвище – Москаленко, уродженець м. Херсон, 41 рік. Член відомого в області ОЗУ Москалов, раніше засуджений за серію вбивств разом зі своїм батьком (теж Олексієм Москаленком). Вийшов на волю в червні 2016 року за т.зв. "законом Савченко", - заявляє Нардеп Мустафа Найєм.

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