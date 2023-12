Клінтон закликала країни G7 вимагати від РФ негайного звільнення українських моряків

Екс-очільниця Держдепу і колишній кандидат у президенти США Гілларі Клінтон звернулась до країн "Великої сімки" із закликом "рішуче вимагати негайного повернення українських моряків", захоплених РФ у Керченській протоці.

Про це вона написала у Twitter.

"Захоплення Росією минулого тижня трьох українських кораблів та 24 членів їх екіпажів у Керченскій протоці є значним військовим загостренням з боку РФ щодо України та останнью за часом спробою Росії контролювати ключові зони в самій Україні та поблизу неї", - заявила Клінтон.

Russia's actions brazenly violate a treaty allowing free passage in the strait and the G7 should hold fast in demanding the sailors' immediate return.