Клінтон закликала країни G7 вимагати від РФ негайного звільнення українських моряків

Екс-очільниця Держдепу і колишній кандидат у президенти США Гілларі Клінтон звернулась до країн "Великої сімки" із закликом "рішуче вимагати негайного повернення українських моряків", захоплених РФ у Керченській протоці.

Про це вона написала у Twitter.

"Захоплення Росією минулого тижня трьох українських кораблів та 24 членів їх екіпажів у Керченскій протоці є значним військовим загостренням з боку РФ щодо України та останнью за часом спробою Росії контролювати ключові зони в самій Україні та поблизу неї", - заявила Клінтон.

Russia's actions brazenly violate a treaty allowing free passage in the strait and the G7 should hold fast in demanding the sailors' immediate return. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) December 4, 2018

"Дії Росії грубо порушують угоду, яка дозволяє вільний прохід через протоку і "Велика сімка" має рішуче вимагати негайного повернення моряків", - підкреслила екс-кандидат у президенти США.

Як повідомлялось, Європейський суд з прав людини частково задовольнив заяву України та зобов’язав РФ забезпечити поранених моряків медичною допомогою.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

30 листопада ввечері міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що розташовані у Москві.

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