Болтон: Ми думаємо над варіантами, як зупинити "Північний потік-2"

США розглядають різні можливості для протидії реалізації проекту "Північний потік-2".

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон в ефірі телеканалу C-SPAN, пише DW.

"Щодо росіян вже і так діє безліч санкцій. Їх може стати ще більше. Президент, наприклад, неодноразово заявляв, що Німеччині слід відмовитися від газопроводу "Північний потік-2". Ми розмірковуємо над кількома варіантами, щоб створити перешкоди на шляху реалізації проекту "Північний потік-2", - сказав він.

Раніше в Держдепі США заявили, що Євросоюз має відмовитися від проекту "Північний потік-2" у зв'язку з інцидентом біля Керченської протоки.

Раніше глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що вихід Німеччини з проекту газопроводу "Північний потік-2" не призведе до зупинки цього російського проекту, але послабить спроможність Берліна наполягати на продовженні транзиту газу через Україну.