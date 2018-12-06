Болтон: Ми думаємо над варіантами, як зупинити "Північний потік-2"

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Четвер, 6 грудня 2018, 05:00

США розглядають різні можливості для протидії реалізації проекту "Північний потік-2".

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон в ефірі телеканалу C-SPAN, пише DW.

"Щодо росіян вже і так діє безліч санкцій. Їх може стати ще більше. Президент, наприклад, неодноразово заявляв, що Німеччині слід відмовитися від газопроводу "Північний потік-2". Ми розмірковуємо над кількома варіантами, щоб створити перешкоди на шляху реалізації проекту "Північний потік-2", - сказав він. 

Раніше в Держдепі США заявили, що Євросоюз має відмовитися від проекту "Північний потік-2" у зв'язку з інцидентом біля Керченської протоки.

Раніше глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що вихід Німеччини з проекту газопроводу "Північний потік-2" не призведе до зупинки цього російського проекту, але послабить спроможність Берліна наполягати на продовженні транзиту газу через Україну.

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Теми: США Німеччина Росія газ
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