США направлять на кордон з Мексикою ще 3750 солдатів

1673 перегляди
Понеділок, 4 лютого 2019, 04:01

США направлять ще 3750 військових на кордон з Мексикою. Таким чином, число американських солдатів на мексиканському кордоні виросте до 4350 осіб.

Про це, посилаючись на прес-службу Пентагону, пише DW.

Про те, що військові США будуть спрямовані на кордон з Мексикою, стало відомо в жовтні 2018 року. Це рішення було прийнято через наближення до кордону з США каравану мігрантів з Гондурасу, Гватемали і Сальвадору, які прибули в Мексику нелегально.

В кінці листопада група мігрантів спробувала прорватися в США, американські силовики застосували проти них гумові кулі і сльозогінний газ.

На тлі того, що відбувається на кордоні Пентагон продовжив термін розміщення американських військових там з 31 січня до 30 вересня 2019 року.

Нагадуємо:

  • У жовтні США заявили, що відправлять 5 200 військовослужбовців в якості реагування на загрозу масового проникнення в країну незаконних мігрантів, які прямують через Мексику до кордону США.
  • Президент США Дональд Трамп вимагає виділити майже 6 млрд доларів на фінансування стіни на кордоні з Мексикою, а демократи в Конгресі категорично відкидають цю пропозицію.
  • Через розбіжності між демократами і республіканцями про плани президента США побудувати стіну на кордоні з Мексикою в ніч на 22 грудня 2018 року в США почався "шатдаун", що став найдовшим в історії країни.
  • 25 січня Трамп підписав законопроект про припинення "шатдауну" на 3 тижні - до 15 лютого. Переговори про виділення додаткових коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою тривають.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США Мексика міграція


powered by lun.ua
По темі
Ердоган дорікнув США за "мовчання" щодо вбивства Хашоггі 3 лютого 2019, 23:23
Трамп просив у Deutsche Bank грошей під час кампанії, йому відмовили - NYT 3 лютого 2019, 14:07
США офіційно повідомили РФ про початок виходу з ракетного Договору 3 лютого 2019, 03:46
Усі новини
Головні новини
Розкрадання у ЗСУ: Луценко пообіцяв взятися за Гриценка й інших екс-міністрів
На прилавках побільшало підроблених молочних продуктів — Асоціація
Скандальний вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу – КМДА
Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика
Усі новини
здоров'я

Бутерброд з ковбасою краще не їсти

здоров'я

11 причин, чому пеніс може боліти під час або після сексу

думка

Як запам'ятати те, що ми читаємо і дивимось