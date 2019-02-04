США направлять на кордон з Мексикою ще 3750 солдатів
Понеділок, 4 лютого 2019, 03:01
США направлять ще 3750 військових на кордон з Мексикою. Таким чином, число американських солдатів на мексиканському кордоні виросте до 4350 осіб.
Про це, посилаючись на прес-службу Пентагону, пише DW.
Про те, що військові США будуть спрямовані на кордон з Мексикою, стало відомо в жовтні 2018 року. Це рішення було прийнято через наближення до кордону з США каравану мігрантів з Гондурасу, Гватемали і Сальвадору, які прибули в Мексику нелегально.
В кінці листопада група мігрантів спробувала прорватися в США, американські силовики застосували проти них гумові кулі і сльозогінний газ.
На тлі того, що відбувається на кордоні Пентагон продовжив термін розміщення американських військових там з 31 січня до 30 вересня 2019 року.
Нагадуємо:
- У жовтні США заявили, що відправлять 5 200 військовослужбовців в якості реагування на загрозу масового проникнення в країну незаконних мігрантів, які прямують через Мексику до кордону США.
- Президент США Дональд Трамп вимагає виділити майже 6 млрд доларів на фінансування стіни на кордоні з Мексикою, а демократи в Конгресі категорично відкидають цю пропозицію.
- Через розбіжності між демократами і республіканцями про плани президента США побудувати стіну на кордоні з Мексикою в ніч на 22 грудня 2018 року в США почався "шатдаун", що став найдовшим в історії країни.
- 25 січня Трамп підписав законопроект про припинення "шатдауну" на 3 тижні - до 15 лютого. Переговори про виділення додаткових коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою тривають.