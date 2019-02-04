США направлять на кордон з Мексикою ще 3750 солдатів

США направлять ще 3750 військових на кордон з Мексикою. Таким чином, число американських солдатів на мексиканському кордоні виросте до 4350 осіб.

Про це, посилаючись на прес-службу Пентагону, пише DW.

Про те, що військові США будуть спрямовані на кордон з Мексикою, стало відомо в жовтні 2018 року. Це рішення було прийнято через наближення до кордону з США каравану мігрантів з Гондурасу, Гватемали і Сальвадору, які прибули в Мексику нелегально.

В кінці листопада група мігрантів спробувала прорватися в США, американські силовики застосували проти них гумові кулі і сльозогінний газ.

На тлі того, що відбувається на кордоні Пентагон продовжив термін розміщення американських військових там з 31 січня до 30 вересня 2019 року.

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